Мобильные
Приложения
Создание приложений для iOS и Android с панелью управления контентом
Веб
Сайты
Разработка адаптивных веб-сайтов с применением современных технологий
Интернет
Маркетинг
Продвижение: - Google - Яндекс - Facebook - Вконтакте - Instagram
Дизайн
Интерфейсов
Разработка лаконичных решений а также сложных динамических элементов
Мобильные приложения
CMS Xmall
Собственная система
для управления контентом
С помощью нашей разработки Вы сможете самостоятельно в режиме онлайн управлять своим приложением
- Отслеживайте новые заказы
- Выставляйте товары для заказа онлайн
- Создавайте промоакции
- Добавляйте новых арендаторов
Разрабатываем мобильные приложения для iOS и Android систем.
Пишем серверную часть, связываем приложение с сайтом, и интегрируем со сторонними сервисами.
Проектируем интерфейс мобильного приложения с учетом UX (user experience), чтобы акцентировать внимание пользователя на самых важных вещах.
Активно применяем последние тренды в разработке и дизайне.
Сферы применения:
Торговые центры
Сфера HoReCa
Управляющие компании
Интернет магазины
Как это будет:
1. Выбираете дизайн.
- Заполняете бриф и выбираете нужный функционал
- Дизайн приложения будет сделан с учетом Ваших пожеланий
БРИФ
2. Мы разрабатываем приложение.
Публикуем в:
- Магазине App Store для iPhone
- а также Google Play для Android
3. Вы управляете приложением в реальном времени.
С помощью веб-панели Вы сможете
самостоятельно в режиме онлайн
управлять приложением:
- Отслеживайте новые заказы
- Размещайте товары
- Создавайте промоакции
- Добавляйте новых арендаторов
Веб-сайты
Под ключ
В нашей студии можно заказать разработку разнообразной степени сложности. Это может быть:
- Корпоративный сайт
- Интернет магазин
- Landing page
- Сайт-визитка
Наши клиенты:
Концерн Graboplast Zrt. (Венгрия)
Компания TREVOS. (Чехия)
Компания CoverMaster. (Россия)
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