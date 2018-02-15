mobile3

Мобильные
Приложения

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Создание приложений для iOS и Android с панелью управления контентом

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web2

Веб
Сайты

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Разработка
адаптивных веб-сайтов с применением современных технологий

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marketing

Интернет
Маркетинг

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Продвижение:
- Google
- Яндекс
- Facebook
- Вконтакте
- Instagram

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design

Дизайн
Интерфейсов

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Разработка лаконичных решений
а также сложных динамических элементов

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Мобильные приложения

CMS Xmall

Собственная система
для управления контентом

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С помощью нашей разработки Вы сможете самостоятельно в режиме онлайн управлять своим приложением

  • Отслеживайте новые заказы
  • Выставляйте товары для заказа онлайн
  • Создавайте промоакции
  • Добавляйте новых арендаторов
XMALL

Разрабатываем мобильные приложения для iOS и Android систем.

Apple store and Google Play
Пишем серверную часть, связываем приложение с сайтом, и интегрируем со сторонними сервисами.
Проектируем интерфейс мобильного приложения с учетом UX (user experience), чтобы акцентировать внимание пользователя на самых важных вещах.
Активно применяем последние тренды в разработке и дизайне.

Сферы применения:

  • Торговые
    центры

  • Сфера
    HoReCa

  • Управляющие
    компании

  • Интернет
    магазины

Как это будет:

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1. Выбираете дизайн.

  • Заполняете бриф и выбираете нужный функционал
  • Дизайн приложения будет сделан с учетом Ваших пожеланий
БРИФ

2. Мы разрабатываем приложение.

Публикуем в:

  • Магазине App Store для iPhone
  • а также Google Play для Android

3. Вы управляете приложением в реальном времени.

 

С помощью веб-панели Вы сможете
самостоятельно в режиме онлайн
управлять приложением:

  • Отслеживайте новые заказы
  • Размещайте товары
  • Создавайте промоакции
  • Добавляйте новых арендаторов
WEB-PANEL

Веб-сайты

Под ключ

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В нашей студии можно заказать разработку разнообразной степени сложности. Это может быть:

  • Корпоративный сайт
  • Интернет магазин
  • Landing page
  • Сайт-визитка
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Наши клиенты:

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Концерн Graboplast Zrt.
(Венгрия)

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Компания TREVOS.
(Чехия)

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Компания CoverMaster.
(Россия)

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